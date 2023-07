Enogastronomia e musica in piazza con "Chenamos in carrela"

Quattro giornate con degustazione di piatti tipici e vini locali, spettacoli, dibattiti e laboratori in piazza per arrivare alla grande cena collettiva di "Chenamos in carrela", manifestazione che si svolgerà dal 6 al 10 agosto a Villanova Monteleone.

L'iniziativa, organizzata dalla Proloco di Villanova Monteleone in collaborazione con l'amministrazione comunale e numerose associazioni, tra le quali il Comitato di San Giovanni, è stata presentata oggi alla Camera di commercio di Sassari, nell'ambito del circuito di promozione turistica "Salude & Trigu" curato dall'ente camerale del nord Sardegna.

La manifestazione seguirà un calendario con giornate dedicate: domenica 6 agosto saranno protagonisti i vini, lunedì 7 i formaggi, il giorno successivo il pane, il 9 agosto le carni e i salumi, per concludere giovedì 10 agosto con l'evento clou di "Chenamos in carrela", la grande cena all'aperto in piazza Generale Casula a base di piatti della tradizione villanovese.

Ad accompagnare le quattro giornate ci saranno le esibizioni di artisti locali con musica, danze e spettacoli. Inoltre nel corso dell'intera manifestazione si potranno visitare luoghi simbolo, mostre e siti archeologici. A Su Palatu si esporranno le mostre "Radio Vintage" dal 6 al 13 agosto a ingresso libero, e "In continenti tempore" dell'artista Aaron Gonzales. A Sa Domo Manna sarà visitabile il Museo Etnografico e le stanze della Poesia improvvisata. Al centro storico le chiese di San Leonardo, del Rosario, di Santa Croce, il Mercato Civico, il lavatoio pubblico, la scalinata e la fonte di "Su Cantaru". Pina Ruiu proporrà i suoi abiti tradizionali e gli accessori ricamati a mano. Visitabili anche l'area naturalistica e l'antica locanda di Monte Minerva, il Nuraghe Appiu, le domus di Pottu Codinu, Laccaneddu e la chiesa di Curos.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA