Cagliari batte 4-1 la Roma U19, preoccupazione per Rog

Vittoria del Cagliari per 4-1 allo stadio "Perucca" di Saint-Vincent contro l'under 19 della Roma nella seconda amichevole stagionale. Reti di Pereiro, Lella, Oristanio e Azzi. Per i giallorossi gol di Vetkal con un tiro da fuori.

Per Ranieri buone indicazioni, ma anche una preoccupazione: Rog è uscito dal campo nella ripresa per una contusione alla regione posteriore del ginocchio sinistro. Le condizioni del giocatore sono monitorate dallo staff medico del club. Rog è reduce da una lunga serie di infortuni (anche due crociati). E punta molto su questa stagione per rilanciarsi. Alla gara di ieri non hanno partecipato Nandez, Capradossi, Mancosu, Lapadula, Desogus, Jankto. Anche Sulemana, Radunovic e Iliev sono rimasti a riposo per gestione dei carichi di lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA