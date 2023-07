Al Brotzu un'ambulanza pediatrica per i piccoli pazienti

A Cagliari arriva la prima ambulanza pediatrica dell'Isola. Destinato all'ospedale San Michele dell'Arnas Brotzu il mezzo è stato acquistato con le donazioni raccolte dall'associazione "Il sogno di Giulia Zedda", la bambina morta a 10 anni, per un tumore al cervello dal cui nome è nato il progetto per aiutare i bambini meno fortunati.

In nove mesi l'associazione ha raccolto 81.000 euro per l'acquisto dell'ambulanza, tutta colorata all'interno dove c'è anche un gancio per le termoculle per i bimbi nati prematuri, oltre al defibrillatore semiautomatico., "Giulia voleva fare la veterinaria - dice la mamma Eleonora che porta avanti i progetti dell'associazione -per questo l'ambulanza è molto colorata all'interno e all'esterno con tanti adesivi colorati sottomarini, orsetti, gufi e delfini. Il suo percorso di cura è iniziato proprio al Brotzu nel febbraio del 2014 e li siamo tornati con questo progetto".

"Esattamente lo scorso anno abbiamo consegnato gli arredi per colorare la stanza di oncoematologia pediatrica per l'ospedale San Pietro di Sassari. Al rientro in auto ho fatto la proposta ai volontari e il giorno dopo eravamo al Brotzu da dottor Luigi Mascia per informarci meglio delle esigenze del reparto di chirurgia pediatrica - spiega - In pochissimo tempo abbiamo fatto il preventivo, aperto il conto corrente dedicato alla raccolta fondi per l'ambulanza e siamo partiti con eventi e manifestazioni, coinvolgendo altre associazioni partners che ci hanno supportato e offerto il loro aiuto".

Ora l'ambulanza è a disposizione dell'ospedale per tutte quelle emergenze pediatriche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA