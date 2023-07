A Tempio un nuovo centro antiviolenza coi fondi del Pnrr

L'ex Opera Nazionale Maternità e Infanzia di Tempio Pausania diventerà un nuovo centro anti violenza. L'edificio, che fin dalla sua nascita negli anni '50 del secolo scorso ha sempre ospitato servizi di natura assistenziale, grazie ad un finanziamento del Pnrr di poco più di un milione di euro, verrà ristrutturato e dotato di un sistema di produzione di energia da fonti rinnovabili.

"A oggi, il centro più vicino si trova a Olbia. La necessità della creazione del Centro anti-violenza nel nostro territorio deriva dall'analisi dei dati allarmanti provenienti dal Centro di ascolto avviato in collaborazione con la Caritas - spiega la vicesindaca di Tempio Pausania, nonché assessora ai Servizi sociali e Rigenerazione urbana, Anna Paola Aisoni - il panorama attuale relativamente alla casistica della violenza di genere e dei maltrattamenti domestici, che riguardano tanto le donne quanto quei figli che si ritrovano a crescere in un contesto familiare vettore di traumi, esige una particolare attenzione soprattutto nell'ottica generale di trasformazione di Tempio in una città del benessere psicofisico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA