A Olbia e Alghero Claudia Gerini e il Solis String Quartet

Un ritratto d'artista tra parole e note con "Qualche estate fa - Vita, poesia e musica di Franco Califano", produzione Imarts con Claudia Gerini e il Solis String Quartet. Va in scena sabato 29 luglio alle 21 a Lo Quarter di Alghero per l'Estate del Cedac. Mentre il giorno prima, venerdì 28 alle 21.30 è a Olbia, in piazza dello Scolastico, per la rassegna "Sul filo del discorso".

Riflettori puntati sull'attrice romana, che ha conquistato il grande pubblico nel ruolo di Jessica in "Viaggi di nozze" di Carlo Verdone, dopo l'esordio con Lino Banfi in "Roba da Ricchi" di Sergio Corbucci. Verdone l'ha diretta anche in "Sono pazzo di Iris Blond", un'interpretazione che le è valsa il premio Flaiano e la nomination al David di Donatello.

Claudia Gerini, già protagonista a Nora nel 2016, per il 34/o Festival La Notte dei Poeti, ritorna in Sardegna con uno spettacolo dedicato al celebre cantautore scomparso nel 2013, che ha firmato successi come "Un' estate fa", "E la chiamano estate", "La musica è finita", accanto a "Tutto il resto è noia", "Minuetto", "La mia libertà", "Ti perdo", "Un tempo piccolo" , "Non escludo il ritorno". "Questo progetto è stato un po' una sorpresa per me - rivela l'artista all'ANSA - ma l'ho fatto subito mio: mi piace moltissimo cantare, la musica per me è sempre un'emozione pura, senza filtri. Franco Califano è stato un grande autore, un artista un po' sottovalutato, specialmente nei momenti più bui della sua vita: in "Qualche estate fa" ripercorriamo la sua storia, coniugandola al femminile".

Un'antologia di canzoni per un'inedita "biografia" affidata a voci di donne: la madre che vede il figlio crescere troppo in fretta, una ragazzina innamorata, una clochard che lo vede passare ogni notte, una prostituta che s'invaghisce di lui.

Nella pièce, scritta da Stefano Valanzuolo e diretta da Massimiliano Vado, Claudia Gerini recita e canta: "interpreto alcuni dei brani più famosi, pieni di significato e di poesia - dice l'attrice - adesso è difficile trovare quel tipo di scrittura, che appartiene ai grandi cantautori, e ha segnato un'epoca. Nello spettacolo Franco Califano emerge come una figura di grande umanità e spessore, un grande artista, un uomo molto libero, e molto affascinante".

