A Nuoro un'app per segnalare i pericoli della strada

Da oggi i cittadini di Nuoro potranno segnalare al Comune pericoli e insidie per la circolazione stradale e pedonale, come ad esempio buche, caduta di calcinacci e altre situazioni di pericolo.

È infatti attivo il servizio di contact center e pronto intervento per la prevenzione del rischio stradale, che può essere contattato al numero verde 800561731, 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Una volta ricevuta la segnalazione, il centro logistico operativo contatterà la centrale operativa del comando della Polizia locale che, verificata l'urgenza, provvederà ad autorizzare l'intervento di messa in sicurezza della strada o marciapiede interessato dalla situazione di pericolo.

Un servizio che verrà potenziato con l'attivazione dell'app dedicata "Nuoro cittadinanza attiva", un altro canale di comunicazione con l'amministrazione, che permette di segnalare e geolocalizzare l'insidia stradale. "È un esempio di "cittadinanza attiva" che a noi consentirà di intervenire puntualmente per mettere in sicurezza le situazioni di pericolo - commenta il sindaco Andrea Soddu - Questo grazie alle segnalazione dei cittadini, i quali a loro volta saranno partecipi del governo della città. Il servizio è reso possibile dalla preziosa collaborazione degli uffici del Comune e del comando di Polizia locale, guidato dal comandante Massimiliano Zurru, a cui vanno i nostri ringraziamenti".



