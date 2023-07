A Cagliari la laurea in giornalismo e informazione web

È stato presentato nell'aula magna Motzo del Campus Sa Duchessa, il corso di laurea magistrale in "Giornalismo e comunicazione web". Alla presentazione del corso sono intervenuti Ignazio Putzu (Prorettore delegato per la didattica, welfare allo studente e Università diffusa), Elisabetta Gola e Marco Pignotti (in rappresentanza del comitato promotore del corso), il manager didattico Andrea Dettori, la docente Loredana Lucarelli, Fabrizio Meloni (responsabile comunicazione Azienda Ospedaliero universitaria) e Stefano D'Orazio (Hootsuite) in rappresentanza del comitato di indirizzo.

Il corso che si avvale anche della partnership dell'Ordine dei giornalisti, L'Unione Sarda, Assostampa, Giulia Giornaliste SArdegna, ANSA, Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, Hootsuite, Agenzia di comunicazione ADDV, Ente Nazionale Previdenza e Assitenza (Enpam), Queryo.

"Il giornalismo è una parte essenziale dell'informazione oltre che un fondamento della democrazia. Infatti, il cittadino esercita scelte consapevoli quando riceve un'informazione accurata - dice Ignazio Putzu, prorettore alla didattica - Perciò l'informazione richiede cultura critica e un alto impegno etico. In questo contesto culturale e sociale quindi, il nuovo corso di laurea mira a formare figure solide e preparate sia dal punto di vista tecnico che culturale. I tirocini e i laboratori, insieme all'attività didattica, completeranno la preparazione dei nostri futuri studenti e studentesse unendo quindi la conoscenza con la competenza" "Il corso di laurea in Giornalismo e informazione web vuole creare un'opportunità di formazione per i laureati in corsi di comunicazione, ma anche di provenienza diversa, perché la comunicazione è un catalizzatore importante in tanti settori, dal turismo alla valorizzazione del territorio - sottolinea Elisabetta Gola, prorettrice alla comunicazione dell'università di Cagliari e coordinatrice del corso di Scienze della comunicazione - L'obiettivo è creare figure professionali che abbracciano sia il giornalismo che la comunicazione digitale, con un'offerta che mette insieme teoria e pratica, grazie anche alle partnership con enti, aziende e realtà editoriali. Il corso viene offerto in e-learning per dar modo di partecipare anche a chi già lavora e vuole approfondire le sue conoscenze o rimettersi in gioco in un processo di formazione continua".

"Il corso unisce tradizione e innovazione - conclude Marco Pignotti, comitato promotore e coordinatore del corso di laurea in Lingue e comunicazione - Accanto alle buone pratiche di scrittura tipiche del giornalismo tradizionale, proponiamo le moderne competenze per sfruttare in maniera professionale le potenzialità dell'informazione digitale".



