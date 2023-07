Truzzu, 'altri 222 milioni per i cantieri a Cagliari'

Lavori in corso. E nuovi cantieri in arrivo. Lo ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu oggi durante la riunione della sezione Sardegna dell'Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili.

"Siamo arrivati a 120 milioni di euro grazie al Pon Metro e il prossimo segmento ci darà la disponibilità di altri 222 milioni - ha spiegato -. In questo momento, però, la necessità è proprio quella di utilizzare le risorse perché con questo sistema, se spendi vieni premiato".

Gli interventi riguardano tra gli altri via Roma e viale Trieste, passando per viale Buoncammino e il nuovo Palazzetto dello Sport. In ballo anche la riqualificazione del Mercato di San Benedetto e l'abbattimento delle distanze tra il quartiere di Sant'Elia e il resto della città.

A fare gli onori di casa è stato il presidente regionale Ance, Pierpaolo Tilocca. "Dall'analisi dello scenario - ha aggiunto Amalia Sabatini, Direzione affari economici, finanza e Centro studi di Ance - emerge un dato positivo nel biennio 2021/22 tornando ai livelli pre-pandemia. Il settore edilizio è cresciuto, in questo periodi di riferimento, del 47% e anche nell'anno in corso si registra una crescita ulteriore pari al 4%. L'impennata è sostenuta dal Superbonus ma a partire dal 2023 crediamo che quella parte si riduca ma verrà compensata da un incremento del comparto delle opere pubbliche. Abbiamo stimato 3,3 miliardi di investimenti sulla Sardegna a carico del Pnrr e analizzando il problema che è stato sollevato sulla frammentarietà dei fondi, direi che non bisogna guardare la dimensione dell'intervento ma la sua funzionalità e il suo contributo alla crescita".

