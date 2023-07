Traffico di sostanze dopanti, maxi operazione Nas Cagliari

Cinque persone sottoposte alla misura dell'obbligo di dimora, 19 indagati, oltre 90mila euro di farmaci anabolizzanti e dopanti sequestrati. Sono i numeri dell'operazione condotta dai carabinieri del Nas di Cagliari, con la collaborazione dei colleghi di Sassari e Milano, che hanno smantellato un gruppo criminale specializzato nell'importazione e nello spaccio di sostanze dopanti e anabolizzanti che operava in tutta la Sardegna.

I cinque destinatari dei provvedimenti restrittivi, tutti sardi come gli altri indagati, sono accusati a vario titolo di "traffico clandestino di farmaci ad azione anabolizzante e stupefacente al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti", "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti", "ricettazione", "importazione illecita di medicinali" e "abusivo esercizio della professione di medico/sanitaria avendo prescritto programmi alimentari e terapie mediche a numerosi atleti".

Le indagini dei militari del Nas, coordinati dalla maggiore Nadia Gioviale, sono partite nel 2021 a seguito dell'arresto a Cagliari di un personal trainer e di un body builder bloccati mentre smerciavano farmaci anabolizzanti. Dopo gli arresti scattarono cinque perquisizioni nel corso delle quali furono sequestrati altri farmaci e supporti informatici.

Gli accertamenti tecnici hanno consentito di "ricostruire il modus operandi dei diversi indagati - spiegano dal Nas - rilevando che le sostanze dopanti, una volta illecitamente importate dall'estero in Italia, sarebbero commercializzate sin dal 2019 sull'intera isola, per poi essere destinate ad altri venditori, a sportivi e atleti che le assumevano per migliorare le proprie prestazioni in occasione di gare agonistiche o anche solamente per il miglioramento estetico della propria condizione fisica".

