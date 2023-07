Tempio Pausania avrà il suo museo del carnevale: grazie ad un finanziamento del Ministero dell'Interno con i fondi del Pnrr per 995mila euro e ad un finanziamento regionale di poco più di un milione di euro messo a disposizione dall'Assessorato alla pubblica istruzione, verrà ristrutturato l'ex Palazzo Cannas, in cui sorgerà il museo che prenderà vita con le attività della scuola e dei laboratori della cartapesta.

"Quello che porterà alla nascita del Museo del carnevale è un percorso iniziato già qualche anno fa con l'ideazione e la progettazione. Oggi, grazie al doppio finanziamento della Regione e del Ministero abbiamo l'opportunità di sviluppare concretamente quell'idea, dotando la Città di una nuova struttura che darà lustro tanto al passato quanto al futuro del nostro carnevale", ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici del Comune, Francesco Quargneti.

L'opera di recupero dell'edificio avrà un forte valore sociale anche per il richiamo storico alla tradizione carnevalesca così radicata a Tempio Pausania e per la dimensione simbolica che andrà ad assumere l'area stessa, vicina agli hangar in cui prendono vita i carri allegorici per la famosa "cinque giorni", diventando così il polo creativo stesso del carnevale tempiese.



