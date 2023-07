Slitta ancora la discussione sul Collegato, seduta rinviata

Non è ancora il momento per il Collegato alla Finanziaria. C'è un nuovo slittamento per i lavori dell'Aula che oggi alle 17 avrebbe dovuto cominciare l'esame degli articoli e degli emendamenti, 820 quelli presentati ieri sera.

La seduta è stata posticipata a domani, giovedì 27 luglio, alle 10, mentre la seduta della terza commissione (Bilancio) che doveva esaminare e scremare i correttivi presentati, slitta da questa mattina a oggi pomeriggio alle 15.30.

Il presidente della commissione Stefano Schirru spiega che si tratta di "questioni tecniche degli uffici", legate probabilmente alla mole degli emendamenti depositati da tutti i gruppi e dalla giunta.

"A questo punto non so se chiamarlo dl 'scollegato' o dl 'rinviato' - tuona Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti -. Questi problemi sono la prova plastica dell'incapacità del centrodestra di gestire questa legislatura, in particolare nel suo primario compito legislativo. Incapaci a portare avanti una legge e a rispettare un impegno, anche il più banale".

"Ci vuole coraggio e sprezzo del ridicolo, dopo sei mesi di fermo biologico - aggiunge Agus - a proporre di discutere una 'legge fritto misto' con più di 80 articoli a ferragosto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA