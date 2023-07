Incendi nel Sassarese, in azione 2 canadair e un elicottero

Bruciano le campagne del Sassarese: da alcune ore sono in corso le operazione di spegnimento di un vasto incendio della vegetazione scoppiato nei pressi della strada provinciale 57, all'altezza della località Lampianu.

La squadra dei vigili del fuoco di Sassari, insieme con il personale del Corpo forestale, i barracelli, e con l'ausilio di un elicottero della flotta regionale e due canadair sono impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Nella tarda mattinata, nelle campagne tra l'Argentiera e Pozzo San Nicola, in località Lu Baraccone un altro rogo è divampato alimentato dal forte vento. Per lo spegnimento è stato necessario l'intervento di due canadair e un elicottero.

