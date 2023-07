Incassano illegalmente 40mila euro di reddito cittadinanza

Hanno presentato documenti e dichiarazioni false per ottenere il reddito di cittadinanza senza averne alcun diritto. I carabinieri di Gesturi, con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno denunciato cinque persone residenti nella zona di Gesturi per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza: incassati complessivamente quasi 40mila euro illegalmente.

In particolare un 50enne, noto alle forze dell'ordine, ha incassato senza averne alcun diritto 19mila euro, avendo dichiarato una falsa residenza anagrafica e omesso di inserire nella dichiarazione i redditi di un suo familiare.

Un allevatore 50enne ha invece dichiarato redditi inferiori a quelli reali, dimenticando di inserire nelle proprie attestazioni beni immobili e proventi delle sue attività imprenditoriali, incassando 8.500 euro.

C'è poi un 39enne cameriere, anche lui noto alle forze di polizia, che ha percepito 3.200 euro omettendo di dichiarare di essere stato condannato per reati in materia di stupefacenti, condizione che blocca l'ottenimento del beneficio. Infine i carabinieri hanno anche scoperto che una 42enne rumena ha percepito illegalmente 1.350 omettendo di inserire i redditi del suo compagno, mentre una sua connazionale coetanea ne ha incassati 7.850 non dichiarando di vivere con altri parenti che percepivano redditi.

