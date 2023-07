Residenze artistiche, incontri e proiezioni al CineMartis

Proiezioni, incontri con autori, esposizioni, il lavoro sul territorio di studenti-filmmaker.

Martis accoglie per la sesta edizione, dal 30 luglio al 5 agosto, CineMartis. Tra gli ospiti i registi Antonello Grimaldi, Paolo Pisanu e Gianni Cesaraccio.

Nel corso delle residenze artistiche gli studenti-autori dell'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, Carrara e Sassari entreranno in contatto con paesi e paesaggi dell'Anglona per produrre dei cortometraggi.

Il festival, organizzato dal comune di Martis, parte dalla didattica del cinema e dal rapporto con il territorio, ispirazione e set per le opere di nuove generazioni di registi.

Spazio all' arte contemporanea, in mostra le fotografie, installazioni e videoinstallazioni di tre giovani artisti sardi, Chiara Pazzola, Fabio Canu e Gabriele Belloni.

Allestita negli spazi del museo, "White Flag" titolo dell'esposizione curata da Gavino Puggioni, intende riflettere su aspettative e disagi della generazione Y o Millennials.



