Pesce congelato male, nei guai un ristoratore di Cagliari

Nel frigo congelatore del suo ristorante c'erano 4 chili di ricciola congelati in maniera irregolare. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas durante un controllo all'interno di un ristorante del centro storico di Cagliari. Il titolare è stato segnalato e multato: "Non è stato in grado di fornire le schede operative relative al cambiamento dello stato fisico dell'alimento", spiegano i carabinieri.

"Nell'ambito della ristorazione - precisano - possono essere congelati solo materie prime, semilavorati e piatti pronti a patto che siano confezionati in involucri abbastanza resistenti, idonei al contatto con gli alimenti. Nel caso dei semilavorati e dei piatti pronti il processo deve avvenire subito dopo la preparazione. Il congelamento deve avvenire mediante abbattitore termico con procedure descritte nel piano di autocontrollo Haccp". I tranci di ricciola sono stati sequestrati.



