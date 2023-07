Il Tennis Club Terranova punta alla gestione dei campi a Olbia

Attendono solo che l'iter per l'assegnazione delle strutture comunali del tennis club si completino, per poter avviare i progetti, gli investimenti e le attività sociali che hanno in programma: i componenti dell'A.S.D. tennis Club Terranova di Olbia, con la nominano del nuovo direttivo guidato dal presidente Giuseppe Bianco, guardano al futuro del tennis cittadino, puntando anche sulla ecosostenibilità.

Nel programma infatti c'è la realizzazione di un impianto fotovoltaico che renderà la struttura autosufficiente, insieme con il rifacimento degli spogliatoi, cella club house e la realizzazione di campi da padel.

In questi giorni sono in corso i primi turni del Torneo del Mare, l'Open nazionale con oltre 150 giocatori iscritti, tra torneo maschile e femminile, mentre da settembre riprenderà a pieno regime la scuola tennis e dal 15 al 22 ottobre si giocherà al Tc Terranova l'Olbia Challenger 125, organizzato dal circolo insieme a Mef Tennis Events. Per la prima volta nella sua storia il Tennis Club Terranova Olbia aprirà le porte al grande tennis internazionale.



