Il maestrale spazza via l'anticiclone dalla Sardegna

Il vento di maestrale che ha cominciato a soffiare da ieri sera sulla Sardegna ha spazzato via la cappa di calore che avvolgeva l'isola dove ieri si sono raggiunte temperature infermali vicine ai 45 gradi e picchi di 48° in Ogliastra. Ed è sempre la Sardegna centro orientale a fare registrare anche oggi le massime più alte, ma con punte fino a 40 gradi.

Le folate di vento da nord ovest, che raggiungono anche i 70 km/h, hanno spinto verso sud Caronte portando a un abbassamento delle temperature che hanno raggiunto le medie stagionali.

Dopo la giornata di ieri, con tre morti per malori improvvisi dovuti forse all'eccessiva canicola, e tre grossi incendi, oggi resta l'allerta per nuovi focolai che possono essere alimentati dal maestrale.



