Fondi Pnrr per riqualificare le Fonti Rinaggiu a Tempio Pausania

Le Fonti di Rinaggiu, Fiore all'occhiello della città di Tempio Pausania, verranno riqualificate e valorizzate insieme all'area circostante, con un finanziamento del Pnrr di circa 450mila euro.

I lavori sono stati affidati alla società edilizia 2Esse s.r.l. e andranno a migliorarne la fruibilità e l'appetibilità turistica delle Fonti, senza tralasciare la tutela ambientale di una fra le aree storicamente e paesaggisticamente più emblematiche del territorio dell'Alta Gallura.

Verrà sostituita la pavimentazione e sistemate le murature perimetrali dell'area e l'impianto elettrico. La scalinata, uno fra gli elementi architettonici più caratteristici, sarà interamente rivestita con granito antiscivolamento e abbellita con piante e arbusti. Nella zona della fontana è prevista una nuova canalizzazione delle acque che eviterà il disagio causato dalla formazione di pozzanghere.

In programma anche il miglioramento dei sentieri già esistenti e sarà realizzato un nuovo percorso pedonale ecologico, costituito da materiali naturali e votato all'accessibilità per le carrozzine e per i fruitori con difficoltà motorie. Anche l'arredo urbano verrà rinnovato.



