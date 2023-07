Turismo: nuovo filone indiano grazie ai divi di Bollywood

L'India conosce bene la Sardegna: gli attori di Bollywood stanno frequentando la Costa Smeralda e le coste dell'isola. E stanno aprendo in qualche modo la strada a un nuovo filone turistico con partenza da Nuova Delhi. È quanto emerso dagli incontri in questi giorni tra l'ambasciatrice indiana in Italia, S.E. Neena Malhotra, in visita ufficiale in Sardegna.

L'intera organizzazione della missione diplomatica dell'ambasciatrice Malhotra è stata curata da Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio sud Sardegna.

L'ambasciatrice rimarrà nell'Isola fino a mercoledì 27: stamattina ha incontrato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, stasera il presidente della Regione Christian Solinas.

"Intendiamo rafforzare i legami con la Sardegna - ha detto - molto personaggi indiani visitano la Sardegna per turismo. Ma ci interessa anche il settore agricolo e l'allevamento, in particolare la lavorazione della lana".

A settembre - ha anticipato Bertolotti- ci sarà un incontro tra produttori sardi e imprenditori indiani del settore proprio per approfondire l'argomento. L'ambasciatrice ha già parlato con l'assessora all'agricoltura Valeria Satta.

"Ci interessa - ha detto l'ambasciatrice - approfondire i rapporti accademici anche favorendo gli scambi tra studenti".

Altri settori: "Information technology - ha detto Bertolotti- ma anche produzione lattiero casearia: il pecorino è molto apprezzato e conosciuto anche in India".

L'ambasciatrice ha visitato il sito di Su Nuraxi a Barumini.

E ieri è stata a bordo del Chennai, cacciatorpediniere missilistico indiano, ormeggiato al porto di Cagliari.

Malhotra domani si trasferirà nel nord Sardegna e mercoledì 26 ad Alghero terrà un'altra serie di incontri per i quali farà gli onori di casa il presidente di Confcommercio Sardegna, Bastianino Casu, in collaborazione con Battista Cualbu di Coldiretti e Maria Amelia Lai di Confartigianato.

La missione dell'ambasciatrice indiana si pone l'obiettivo di rafforzare i rapporti istituzionali e commerciali tra la Sardegna e l'India. Già nel 2018 l'isola ha incrementato il mercato dell'export con il paese asiatico del 161%, con 27 milioni di euro.



