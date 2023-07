Travolto da un'auto sul ciglio della strada, grave un 42enne

È stato travolto da un'auto mentre passeggiava sul ciglio della strada. Un 42enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso a seguito dell'incidente stradale avvenuto durante la notte lungo la provinciale 3 a Villaspeciosa.

Il fatto è avvenuto intorno all'1. L'uomo camminava a bordo della carreggiata non illuminata quando è stato urtato da una Lancia condotta da un 26enne commesso di Uta. L'automobilista si è subito fermato per soccorrere il ferito. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 42enne all'ospedale Brotzu: non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sono stati eseguiti dai militari dell'Arma della stazione di Decimomannu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA