Tennis: Binaghi, 'campionati italiani bel segnale per movimento'

"È il campionato individuale di tennis più importante che c'è in Italia, una delle caratteristiche principali di questo torneo è proprio il confronto tra le diverse generazioni. La presenza di molti giovani? Un bel segnale per il movimento". Ha battezzato così l'avvio del tabellone principale dei campionati italiani di seconda categoria a Cagliari il presidente della Fitp Angelo Binaghi.

Tutti in campo sulla terra battuta del Tennis club a Monte Urpinu, nonostante il gran caldo: è la settimana decisiva del torneo. In attesa dei big Ingarao e Baldoni, pronti a entrare in scena nei prossimi giorni, sono arrivati i primi segnali dai possibili avversari dei prossimi giorni.

Il primo l'ha lanciato il romano della Canottieri Gian Rocco De Filippo. Netto il successo sul siciliano Simone Guercio, forse stanco per la maratona delle qualificazioni. De Filippo si è aggiudicato il match 6-2, 6-3. Avvio promettente anche per il beniamino di casa Nicola Porcu. Il giocatore del Tc Cagliari, classe 2003, ha subito impresso il suo ritmo al match. E per Lorenzo Di Maro, Tc Venezia, gemello di Marco, in gara al secondo turno di stasera, c'è stato ben poco da fare. Netto il predominio nel primo set: 6-1. Ma anche il secondo parziale ha seguito la stessa falsariga nonostante un tentativo di rimonta del veneto nel finale: 6-3.

In corso gli altri match: il programma è partito alle 18 per evitare il gran caldo della mattinata e del primo pomeriggio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA