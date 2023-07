Spacciavano droga ai turisti, arrestati 2 giovani a Cagliari

Spacciavano ai turisti che frequentano le località dell'hinterland di Cagliari. Un 22enne e un 18enne sono stati arrestati dalla polizia per detenzione e spaccio di droga.

Dopo una serie di appostamenti, sabato mattina i "Falchi" della squadra mobile hanno perquisito l'abitazione affittata dai due lungo il litorale e hanno recuperato 1,4 chili di hascisc e marijuana, 50 grammi di eroina, e 100 grammi di ketamina, conosciuta anche come la droga dello stupro, e oltre 4.400 euro in contanti, denaro che secondo gli investigatori sarebbe stato guadagnato con lo spaccio della droga.



