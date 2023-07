Pedalò al largo con famiglia a bordo soccorso a Stintino

Una famiglia di cinque persone a bordo di un pedalò è stata soccorsa e tratta in salvo questa mattina dai vigili del fuoco del presidio acquatico di Stintino.

Il nucleo familiare si trovava su un pedalò preso a noleggio nella spiaggia de La Pelosa. Spinto al largo dalla corrente, non riusciva più a rientrare verso l'arenile.

I vigili hanno raggiunto il natante e lo hanno trainato a riva.

Inoltre è stato soccorso anche un surfista che non riusciva a tornare sulla spiaggia.

Il presidio acquatico dei vigili del fuoco è stato attivato dal Comando di Sassari il 20 luglio e proseguirà il suo servizio fino al 31 agosto.

