Paolo Crepet indaga i sentimenti con i "comizi d'amore"

Viaggio tra le passioni umane con Paolo Crepet. In Sardegna, nel cartellone dell'estate firmata Cedac, a Nora per La Notte dei Poeti, poi ad Arzachena e Alghero, è andata in scena "Comizi d'Amore Contemporanei/ Dialogo Sentimentale", produzione del Teatro Ristori di Verona.

Nello spettacolo lo psichiatra e scrittore propone le sue "riflessioni a volte ironiche a volte amare, sotto forma di improvvisazione - rivela all'ANSA Crepet - è un po' come suonare il jazz: ogni concerto è diverso". Sul palco, sulle note del pianoforte di Marcello Mazzoni, "si parla di sentimenti incapsulati, sempre più banalizzati - spiega Crepet - ho la sensazione chiara e netta che il mondo stia cambiando, e i bambini sono le prime vittime di questi cambiamenti, di questo infantilismo degli adulti".

Un tema che ispira il suo ultimo libro, "Prendetevi la luna" che, annuncia, "racconterà" in dialogo con Paolo Fresu il 12 agosto a Berchidda, per Time In Jazz. Fin nel titolo di "Comizi d'Amore Contemporanei", un riferimento al reportage di Pier Paolo Pasolini: "mi ha insegnato il coraggio" afferma Crepet, rievocando un incontro con l'autore di "Ragazzi di Vita", all'uscita di "Teorema": "quella sera ho capito che non conta il merito, tu puoi non essere d'accordo, ma il metodo: combatti per la tua vita, per quello in cui credi".

Nei suoi libri, Crepet affronta la recente pandemia: "quel che è accaduto è che siamo diventati più tristi - sottolinea - al contrario di quel che è successo nel dopoguerra, quando dopo quel disastro immane è esplosa una gioia riparatrice insieme alla voglia di ricostruire".

Tra i rischi della civiltà dell'apparire, l' opinionista "scomodo" mette "la mancanza di passione, e l'indifferenza, insieme con la paura di vivere: tanti uomini sono indifferenti alla propria compagna, non sanno chi è, cosa vuole, cosa intende; la violenza e i femminicidi non c'entrano con l'amore, semmai con l'analfabetismo sentimentale: chi ama non ferisce, non uccide".

Nel finale di "Comizi d'Amore Contemporanei" un messaggio per i genitori: "Non proteggete troppo i vostri figli. E lasciateli andare, non abbiate paura: se voi siete stati capitani loro lo diventeranno, ma della loro vita, non della nostra".



