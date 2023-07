Medea-Italgas, 12 comuni dicono addio al gpl per il metano

A partire dal mese di agosto Medea, società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas sull'isola, darà il via alle attività di conversione da gpl a metano delle reti cittadine nei comuni di Olbia, Valledoria, Santadi, Arbus, Sedilo, Mandas, Siurgus Donigala, Terralba, Buddusò, Budoni, Simala e Genoni, per un totale di oltre 11.000 clienti attualmente allacciati alle reti cittadine, secondo un calendario concordato con le rispettive amministrazioni comunali.

A conversione ultimata, l'erogazione di gpl sarà interrotta e il nuovo servizio con gas naturale sarà fruibile solo da chi avrà sottoscritto per tempo un nuovo contratto di fornitura e adeguato il proprio impianto interno affidandosi a un professionista di fiducia.

Con la conversione al gas naturale il vecchio contatore del gas verrà sostituito con uno di nuova generazione smart meter, dotato di funzionalità di telelettura e telegestione, che garantirà la lettura dei consumi in tempo reale e un servizio sempre più efficienti.

Per la città di Olbia, l'intervento di conversione si svilupperà in tre tranche (corrispondenti alle tre porzioni in cui è stata suddivisa la rete cittadina) a partire da inizio settembre. Per la dimensione della rete e del numero di clienti serviti sarà la più grande operazione di conversione finora realizzata in Sardegna e costituirà, in tal senso, un modello operativo per l'analoga attività che nei prossimi anni interesserà Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. Sul sito internet della società - www.medeagas.it - sarà presto pubblicato il programma in dettaglio.



