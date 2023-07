Incendio vicino case in Gallura, evacuate due famiglie

Le temperature da record che si stanno registrando a Olbia e nei paesi del suo circondario sono aggravate dalla presenza di alcuni focolai. Nel territorio di Loiri Porto San Paolo, nella zona di L'Ulivariu, in Gallura, è divampato un incendio non lontano da alcune case.

Per precauzione la Protezione civile ha fatto allontanare due nuclei famigliari che risiedono nella zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, gli uomini del Corpo forestale e le compagnie barracellari, aiutati da quattro elicotteri tra i quali il Super Puma. Nessuna abitazione è stata danneggiata e sono in corso le operazioni di bonifica.

L'allerta meteo regionale per oggi è elevata per il rischio incendio e per le alte temperature previste. Altri roghi sono divampati oggi nell'Isola e in due casi, a Jerzu (in Ogliastra )e a Sant'Andrea Frius (Sud Sardegna), sono dovuti intervenire anche i Canadair.



