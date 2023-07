Il Cagliari in ritiro in Valle D'Aosta con 30 giocatori

Cagliari in Valle D'Aosta per la seconda parte della preparazione. Primo allenamento alle 17.30 nel ritiro di Châtillon-Saint Vincent. I rossoblù staranno ai piedi delle Alpi sino al 4 agosto. Prima di tornare in Sardegna un ultimo appuntamento contro il Brest, massima serie del campionato francese. Poi il ritorno a casa per concentrarsi sui primi impegni ufficiali della stagione, Coppa Italia e serie A con la prima gara a Torino.

Trenta i giocatori convocati da Claudio Ranieri, Le novità rispetto alla prima lista del raduno di Assemini riguardano i nuovi arrivati Jankto, Oristanio, Augello e Scuffet. C'è anche il portiere della Primavera Iliev. Non c'è Delpupo, destinato al Taranto. In programma durante la fase del ritiro tre amichevoli.

Le prime due si giocheranno allo stadio "Perucca" di Saint-Vincent: il 26 luglio contro la Roma U19 (alle 20); il 29 luglio alle 19 il confronto con la Juventus under 23. Il 2 agosto alle 17 ci sarà il test con il Como allo stadio "Brunod" (Châtillon). Per quanto riguarda gli abbonamenti giá superata la quota undicimila: la società ha deciso di non fissare un tetto massimo. Le diciannove gare casalinghe, a partite dall'esordio alla seconda giornata con l'Inter, sono in vendita tutte insieme sino all'11 agosto.

Intanto trovato accordo con la Roma e con il giocatore: Eldor Shomurodov sarà uno dei due attaccanti richiesti dal tecnico.

Arriverà in cerca di rilancio dal club giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Cagliari, intanto, fa la corte al difensore Palomino dell'Atalanta e al centrocampista dell'under 20 Matteo Prati. Nel mirino un'altra punta: potrebbe essere David Okereke della Cremonese.



