Fiamme sulla 'Carlo Felice', statale in Sardegna chiusa per ore

Un incendio è divampato questo pomeriggio ai bordi della statale 131 "Carlo Felice" al Km 89, all'altezza di Santa Giunta, in provincia di Oristano. La principale arteria stradale che collega il nord col sud della Sardegna è stata chiusa per qualche ora a causa delle alte fiamme, che sono arrivate a bordo carreggiata, e del fumo. Sul posto la Polizia stradale, che ha regolato il traffico, e i vigili del fuoco di Oristano per sedare le fiamme.

Disagi anche per la circolazione ferroviaria a causa di un altro incendio che è scoppiato fra Sanluri e San Gavino, nel Medio Campidano, e che è stato spento nel pomeriggio inoltrato.

Dopo le 16.40, infatti, i convogli hanno ricominciato a viaggiare con rallentamenti fino a 60 minuti per due regionali.

