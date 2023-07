Emergenza sangue in Sardegna, mancano 30mila sacche

La carenza di sangue in Sardegna è di 30.000 sacche. Una situazione di vera emergenza. Lo fa sapere l'Aou di Sassari che ha organizzato una serie di iniziative per promuovere la donazione. Il sangue è, infatti, essenziale per i talassemici, per le emergenze mediche, le operazioni chirurgiche, i trattamenti per i pazienti affetti da malattie gravi e molte altre situazioni cliniche.

"La donazione di sangue è un processo sicuro e controllato e le persone possono donare sangue periodicamente senza danni alla loro salute. Anzi, donare è positivo perché lo stato di salute del donatore viene monitorato ogni volta - dice Pietro Manca del centro trasfusionale - Agosto è alle porte e rinnovo l'appello a tutte le associazioni, organizzazioni, ordini e singoli cittadini di venire a donare il sangue prima di andare in vacanza.

Come altri professionisti coinvolti nelle scorse settimane, anche gli architetti della provincia di Sassari hanno risposto all'appello del centro trasfusionale dell'Aou. E il grande caldo di questi giorni, non ha fermato i professionisti che si sono recati puntuali la scorsa settimana al centro trasfusionale di via Monte Grappa. Quest'anno ricorre il 100/o anniversario della nascita dell'albo degli architetti in Italia e questo è stato un modo originale e carico di generosità per celebrare questa importante ricorrenza.

"Abbiamo accolto molto volentieri l'invito del centro trasfusionale dell'Aou di Sassari che il dottor Manca ha fatto durante un incontro avvenuto qualche tempo fa insieme a tutte le professioni tecniche: architetti, ingegneri, geometri, periti agrari, periti industriali, agronomi", ha dichiarato Pietro Peru, il presidente dell'ordine degli architetti.

Un gruppo di quindici professionisti che hanno sfidato le altissime temperature per far fronte alla cronica carenza di sangue e cercare quindi di contribuire ad aumentare le scorte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA