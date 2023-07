Turista 22enne ferita dopo tuffo dagli scogli a Carloforte

Si è tuffata da una scogliera della località La Conca, a Carloforte. Ma forse non si è accorta di alcune rocce sottostanti. L'impatto è stato rovinoso: dopo l'intervento della Guardia costiera una giovane turista di 22 anni, originaria di Torino ma residente a Roma, è stata trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Dopo il tuffo è scattato subito l'allarme: i soccorsi sono arrivati da terra con una pattuglia della Guardia costiera e dal mare con due imbarcazioni con personale della Guardia medica di Carloforte. Ed è intervenuto anche l'elicottero del 118. Una corsa contro il tempo anche perché la ragazza, ferita, non poteva muoversi ed era finita in un tratto di costa abbastanza impervio da raggiungere.

L'intervento è stato tempestivo: la giovane è stata recuperata e, dopo le prime cure, è stata trasportata in elicottero all'ospedale cagliaritano. Non è in pericolo di vita.

