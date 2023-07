Calcio: per il Cagliari a Olbia buona la prima

Prima amichevole del Cagliari dopo dieci giorni di preparazione in vista del prossimo campionato di A. La squadra di Ranieri ha battuto l'Olbia, formazione di serie C, 2-0 con reti di Kourfalidis nel primo tempo (assist di Pavoletti) e di Pereiro (passaggio-gol di Luvumbo) nel secondo.

In palio allo stadio Nespoli il trofeo Sardegna, giunto alla settima edizione. Per il tecnico rossoblù l'occasione per fare il punto della situazione prima della partenza in ritiro in Valle D'Aosta a partire da lunedì.

Nel primo tempo sono stati impiegati solo i giocatori della passata stagione, ad eccezione degli infortunati Nandez, Mancosu e Lapadula, rimasti ad Assemini insieme a Delpupo, Desogus e Capradossi.

Nella ripresa Ranieri ha schierato tutti i nuovi acquisti: Scuffet in porta, Sulemana ha giocato da play davanti alla difesa, Augello e Jankto hanno presidiato la fascia sinistra, mentre Oristanio, ultimo arrivato, ha mostrato qualche buono spunto sulla tre quarti. Unica nota negativa l'uscita a metà ripresa di Jankto per un problema muscolare, sostituito da Travaglini, ex Olbia.

Proprio Pereiro, in partenza, è stato l'autore del secondo gol: il club sta cercando due attaccanti sul mercato e l'uruguaiano non rientra più nei piani del Cagliari.

Trattative avviate per l'ex Genoa, Roma e Spezia Shomudorov.

Per la difesa l'obiettivo numero uno è Palomino. Mentre in mediana il club insegue il 2003 Prati. Ora per il Cagliari due giorni di vacanza. Si riparte lunedì con gli allenamenti in Valle D'Aosta.

