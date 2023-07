Moro, ' continuità aerea da modificare. Serve nuovo modello'

"La continuità territoriale ha delle criticità ma si sta dimostrando l'unico strumento per garantirci il diritto alla mobilità verso la terraferma. È chiaro però che deve e dovrà essere modificata, e per far questo in Europa ci serve l'aiuto del governo italiano e dell'Enac, oltre a una grande unità di popolo".

Lo ha ribadito l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, intervenendo stamattina a Cagliari al convegno organizzato da Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna 'Liberi di volare.

La continuità territoriale che vogliamo'. "Alla Sardegna serve un modello sardo del trasporto aereo che non è da inventare di sana pianta, ma che può realizzarsi mettendo insieme tutti gli strumenti che le normative vigenti in Europa ci garantiscono - ha precisato l'assessore -. Il traffico dei residenti complessivamente è aumentato, ma le imposizioni e le valutazioni della Commissione europea non ci hanno consentito di aumentare il numero dei voli, ed è questa la causa dell'imbuto che si crea negli aeroporti sardi nei periodi di punta del weekend o in particolari periodi dell'anno". "C'è poi - ha aggiunto Moro - il problema della tariffa non residenti, che non può essere lasciata in balia delle politiche di prezzo e di profitto delle compagnie aeree".

Sul processo di fusione degli aeroporti sardi Moro ha ribadito la posizione della Regione, espressa anche con il ricorso all'operazione di Olbia e Alghero: "L'attuale proposta che si avanza da parte del fondo di investimento che detiene la maggioranza di Alghero e di Olbia - ha sottolineato - ci porta a una soluzione che estromette la Regione, che invece vuole poter garantire le politiche pubbliche e ciò che fino a oggi ha fatto. A cominciare dai 127 milioni di euro che ha erogato alle tre società di gestione degli aeroporti sardi in questi dieci anni per migliorare le infrastrutture, per far crescere i servizi, per incrementare il traffico delle low cost attraverso quelle che sono le leggi della promozione turistica".



