Di Palma, 'per continuità aerea puntare sugli aiuti ai vettori'

"La tariffa unica credo che ormai sia riservata esclusivamente ai sardi: proprio per questo io credo che si debba fare anche un salto culturale, cioè passando dagli oneri di servizio pubblico agli aiuti al vettore".

È la visione del presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma sulla mobilità dei sardi e la continuità territoriale aerea: "Gli oneri di servizio pubblico limitano in qualche modo la mobilità dei sardi - sostiene a margine del convegno organizzato a Cagliari da Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna -, ma anche la possibilità dei turisti di venire in Sardegna in ragione del fatto che c'è un'offerta limitata, chiudono un mercato sia quando c'è molta domanda sia quando ce n'è poca".

"Con gli aiuti alle compagnie si può arrivare a contrattare un'offerta nei periodi in cui la domanda è scarsa, come nei periodi invernali per circa otto mesi l'anno - sottolinea -, mentre quando al contrario la domanda è importante io lascerei al libero mercato la determinazione anche dell'offerta di voli".

Ciò porterebbe, per il numero uno dell'aviazione civile italiana "una concorrenza, abbattendo i costi", allo stesso tempo si dovrebbero prevedere comunque "per i cittadini sardi dei voucher che garantiscano un prezzo che possono e devono pagare per tutto l'anno".

"Gli aiuti al vettore - prosegue Di Palma - sono una misura definita da Bruxelles e quindi se ci sono gli orientamenti ben declinati, che in questa fase si stanno ridefinendo, c'è necessità di un intervento politico forte regionale e nazionale in modo da rendere queste misure strutturali". "Credo che si possano avanzare delle richieste a Bruxelles in ragione dell'articolo 174 del trattato che deve garantire i collegamenti tra le isole e le zone periferiche e in base al 119 della nostra Costituzione in cui si può chiedere che questa misura non sia limitata nel tempo per le Isole e le zone periferiche dell'Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA