Di Palma (Enac), 'favorevoli all'integrazione scali sardi'

L'Enac è favorevole all'integrazione tra gli aeroporti sardi a patto che la parte pubblica abbia almeno una quota di minoranza: è in sintesi la posizione espressa da Pierluigi Di Palma, presidente dell'Enac, a Cagliari a margine del convegno 'Liberi di volare' organizzato da Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna dopo le polemiche sull'ipotesi di cessione di quote della società di gestione dello scalo cagliaritano a privati.

"Abbiamo ritenuto che debba trovarsi sostanzialmente un accordo nell'ambito di un percorso di integrazione tra i soci dei due aeroporti", ha spiegato a proposito del parere prima positivo e poi sospeso dato all'operazione di fusione di Sogeaal e Geasar in un'unica società. "Per l'integrazione noi siamo, tra virgolette, favorevoli nel senso che decliniamo la proposta di Piano nazionale aeroporti nell'ambito della costituzione di reti aeroportuali su tutto il territorio nazionale - ha spiegato -.

Il tema è la partecipazione pubblica all'interno di questi assetti: noi sin dal regolamento che ha favorito la privatizzazione degli aeroporti, abbiamo sempre creduto che una presenza di un assetto pubblicistico all'interno della compagine societaria sia assolutamente positivo e credo lo sia ancora di più in una Regione come la Sardegna dove il diritto alla mobilità passa per il trasporto aereo".

"La privatizzazione nel nostro Paese - ha aggiunto Di Palma - è stata favorita nell'idea che il privato potesse garantire meglio la crescita degli aeroporti, però abbiamo sempre ritenuto che una quota di minoranza affidata evidentemente al territorio e in particolare alla Regione è positivo, anche perché in quel modo il socio istituzionale potrebbe favorire aiuti di carattere economico in determinate rotte senza creare conflitti con l'Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA