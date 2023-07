Capi con marchi fasulli sequestrati all'aeroporto di Cagliari

Arrivavano dall'Egitto, dalla Tunisia, ma anche da Filippine, Bangladesh e Senegal, con le valigie piene di capi d'abbigliamento e accessori con marchi contraffatti, pronti per essere rivenduti in Italia. Lo hanno scoperto i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i militari della Guardia di finanza durante i controlli dei viaggiatori appena sbarcati all'aeroporto di Cagliari-Elmas.

Sequestrati 42 articoli tra capi di abbigliamento e accessori recanti i marchi come Louis Vuitton, Gucci, Lacoste, Adidas, Chanel, Tommy Hilfiger, Emporio Armani e Nike tutti con marchi fasulli. Il valore della merce sequestrata, nel caso in cui marsupi, borse, portafogli, stole e magliette, fossero state vendute come originali, supera i 16mila euro. Per i viaggiatori è scattata una sanzione amministrativa.



