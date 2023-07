Attentato incendiario nella notte in centro a Siniscola

Un attentato incendiario è stato messo a segno la notte scorsa a Siniscola nella centrale via Gramsci. Le fiamme, di chiara matrice dolosa, hanno interessato un furgone di una Società ittica.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Siniscola è intervenuta intorno all' 1 30 per il rogo che inizialmente ha coinvolto la parte anteriore del mezzo per poi propagarsi all'intero furgone. I vigili del Fuoco hanno evitato che le fiamme potessero arrivare alle numerose auto parcheggiate vicino.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato che ha avviato le indagini per risalire agli autori del fatto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA