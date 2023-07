Al via "Un'Isola di Musica" con Gianna Fratta a Sant'Antioco

Gianna Fratta ritorna in Sardegna, dopo il successo dello scorso anno, alla guida di orchestra e coro del Teatro Lirico di Cagliari. L'apprezzata direttrice originaria di Erba, in provincia di Como, sarà protagonista sul podio di un duplice appuntamento il 24 e 25 luglio alle 20.30 in piazza Cartagine a Sant'Antioco.

Le due serate si inseriscono all' interno della rassegna "Un'Isola di Musica 2023" diffusa nei centri della Sardegna. Il concerto sinfonico-corale propone quattro celebri pagine di Händel e Beethoven. Un concerto significativo: per la prima volta i complessi artistici della fondazione cagliaritana si esibiscono nell'importante centro sulcitano.

Le due serate danno il la all'attività musicale estiva 2023 del Lirico. Nove appuntamenti, fino al 9 agosto, per tre distinti programmi musicali tutti replicati tranne l'ultimo. In primo piano orchestra e coro del Lirico, quest'ultimo diretto da Giovanni Andreoli ed impegnato in pagine di grande rilevanza. Il programma musicale prevede l'esecuzione di: Water Music: Suite n. 1 in Fa maggiore HWV 348; Messiah HWV 56: And the Glory of the Lord, Hallelujah di Händel; Ottava Sinfonia in Fa maggiore op. 93 di Beethoven.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo.



