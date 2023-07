A Sassari musica e buon cibo con la Grabiglia d'oro

Zimino, salsiccione, melanzane, capocollo, peperoni e molto altro, rigorosamente arrosto, il tutto accompagnato da buon vino, musica folk e divertimento per i più piccoli. Sono gli ingredienti di "La grabiglia d'oro", l'evento che si terrà sabato 29 luglio, a partire dalle 20, in piazzale Segni.

L'appuntamento è stato organizzato da alcuni circoli sassaresi, con il supporto del Comune di Sassari e di alcuni sponsor. Tutti i circoli somministreranno cibi e bevande agli stessi prezzi, molto economici. L'idea nasce dal Circolo San Cristoforo che, in collaborazione con i circoli Il Raggio d'oro, da Jhon, santa Maria Bambina, Copacabana, Circolo Acli, Renzo Laconi, La rosa dei venti, Bankok, Culleziu, La Lucciola, Taverna Marsiglia, Concordia, Mangio da Nonna, Il Monte e Alba, ha organizzato la manifestazione.

I circoli partecipanti attrezzeranno l'area a loro dedicata all'interno di piazzale Segni con graticole e cibo da arrostire (tra cui carne, zimino, melanzane). Durante la serata, una giuria, composta da membri dell'amministrazione e da "esperti", girerà per le graticole decidendo il circolo vincitore dell'edizione 2023. Serena Schintu, Zeppara e Ammenti Passaddi si esibiranno fino a mezzanotte, allietando con la loro musica tutta la serata.

L'evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Ducale in una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco Nanni Campus, il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru, l'assessora alla Cultura Laura Useri, una delegazione dei circoli partecipanti e degli sponsor.



