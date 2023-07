Un caicco per riscoprire il mare da Cagliari a Mari Pintau

Un caicco turco per scoprire la costa da Cagliari a Mari Pintau, tra pranzi o cene e tuffi in acqua. Costruita 30 anni fa nei cantieri Guneri di Bodrum, in Turchia, "Momo" è una goletta a due alberi di 24 metri con fasciame in pino di Marmara, ponte in teak e tuga in okumé.

Acquistata nel 2021 dalla società carlofortina Taborca all'isola d'Elba, è stata rimessa a nuovo tra Sant'Antioco e Carloforte. Ora è a Cagliari, ormeggiata alla Calata Sant'Agostino. Ed è pronta a rimettersi in mare per provare a dare un'emozione e un'esperienza in più a chi arriva in Sardegna per le vacanze, ma anche agli stessi cagliaritani: dal porto navigherà lungo la costa scoprendo le insenature di Cala Regina fino alle acque di Mare Pintau. Si parte sabato 22 luglio alla scoperta di baie, spiagge e rade: poi imbarco il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 fino alle 18. La sera, a partire dalle 20, apericena sotto le stelle, tra le rade della Sella del Diavolo, con le prelibatezze della tradizione sarda da consumare a bordo.

"In effetti - spiega all'ANSA l'armatore Luca Simeone - io mi sono sempre occupato di rimettere a posto delle barche. Ma questa goletta mi ha colpito particolarmente. E, siccome ho avuto in passato esperienze di ristorazione a Carloforte, ho unito due pezzi della mia vita. Quando l'ho vista all'Elba la barca era in condizioni non proprio buone: il legno, se non viene seguito, è sempre a rischio degli attacchi del mare e degli agenti atmosferici. È stato un buon lavoro che ci ha dato tanta soddisfazione: ora stiamo rifinendo le cabine per fornire ancora nuovi servizi".

Alla presentazione anche gli assessori al Turismo regionale e comunale Gianni Chessa e Alessandro Sorgia. "Il turismo - ha detto Chessa - ha bisogno di idee e di servizi. Ben vengano, anche dal privato, occasioni come queste per scoprire il nostro territorio".

Cagliari dà il benvenuto a Momo: "Un'ulteriore iniziativa che promuove la città e il nostro territorio - ha detto Sorgia- un bell'esempio di turismo che fa vivere a cui arriva delle belle esperienze".

A bordo, gli eleganti e ampi spazi offrono la possibilità di comodi pranzi (e cene) seduti a tavola. La cucina, grazie alla presenza di un cuoco, offre la possibilità su richiesta di menù e buffet a la carta. Sette persone di equipaggio, compreso il comandante, si occuperanno di tutte le esigenze degli ospiti, proponendo bagni e soste rilassanti nelle insenature della costa. La sera, invece, dalle 20 alle 23, Momo offre aperitivi al tramonto e un tour, che a seconda delle condizioni meteo, propone tuffi, dj-set e cocktail.

Il giovedì, spazio alla navigazione-gourmet con la formula dell'escursione di mezza giornata (dalle 10 alle 14), con piatti e vini del territorio.

