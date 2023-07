Raccolte 30mila firme contro il luxury hotel a Capo Figari

Ha già superato le 30 mila firme la petizione online su Change.org lanciata dal Comitato Maremosso di Golfo Aranci per chiedere di fermare la realizzazione di un luxury hotel nell'area di interesse storico e di pregio naturalistico del semaforo costiero di Capo Figari.

Il progetto presentato alla Regione prevede un albergo con spa e ristorante e suite extra lusso ed il via libera è arrivato lo scorso 28 giugno quando è stato firmato negli uffici dell'assessorato regionale agli Enti Locali il contratto di concessione dell'ex stazione semaforica della Marina Militare dalla quale lo scienziato Guglielmo Marconi sperimentò i primi collegamenti a radio frequenze con Rocca di Papa nel Lazio.

"Diciamo NO e ci opponiamo alla cancellazione di questo bene storico, culturale e naturalistico", scrivono gli autori della petizione.

Il caso della struttura di Golfo Aranci è già arrivato in Parlamento e alla Commissione Europea; il complesso militare si trova infatti sul promontorio di Capo Figari, a 334 metri sul livello del mare, in un contesto ambientale di notevole pregio, con una riserva naturale inserita tra i siti della Rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità.



