La maggioranza trova la pace in Aula sui nuovi ospedali

La delibera del primo giugno con la quale il presidente della Regione Christian Solinas ha dato avvio al percorso verso la realizzazione di quattro ospedali in Sardegna deve essere integrata e modificata. Lo ha deciso ieri il Consiglio regionale dopo una giornata di discussione e lunghe pause che hanno lasciato in bilico le sorti della maggioranza sulla sanità.

Al termine del dibattito, facendo sintesi tra le quattro mozioni presentate dalla maggioranza che chiedevano la modifica della delibera (quelle dell'opposizione sono state bocciate), è stato presentato un ordine del giorno passato coi soli voti del centrodestra e sardisti dopo diversi stop per trovare un accordo finale. Il documento approvato impegna il presidente a integrare o modificare, con future delibere, quella dell'1 giugno sulla base delle indicazioni contenute nei sette punti dello stesso documento approvato ieri.

In particolare, il testo precisa, l'avvio delle necessarie manutenzioni straordinarie nelle strutture esistenti, l'avvio delle manutenzioni programmate all'Arnas Brotzu, il potenziamento dei presidi oncologici della Sardegna, l'utilizzo delle risorse disponibili con procedure di spesa accelerate e gestioni commissariali, l'integrazione e la modifica della delibera dell'1 giugno scorso sulla base delle indicazioni contenute nell'ordine del giorno. I lavori dell'Assemblea riprendono questa mattina con l'esame del Collegato alla manovra finanziaria.

