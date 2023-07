Collegato dopo 6 mesi in Aula, la maggioranza stringe i tempi

La maggioranza dopo aver ritrovato la pace durante la discussione sulla sanità vuole mettere subito in tasca il collegato alla manovra finanziaria per poi passare subito all'esame dell'assestamento di bilancio, da approvare entro il 31 luglio.

Ha fretta l'assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino: "Si sta dando troppa importanza ai contenuti del collegato - ha spiegato a margine dei lavori dell'Aula che oggi ha ripreso dalla discussione generale l'esame del documento -, si parte da una manutenzione normativa minima di tutto ciò che non poteva essere inserito, perché norma intrusa, nella Finanziaria". Per Fasolino "si sta dando eccessiva importanza al collegato, bisogna invece approvarlo subito e passare all'assestamento, cioè sulla variazione che dovrebbe dare risposte concrete ai sardi".

A sottolineare l'urgenza e dettare la tabella di marcia è Alessandra Zedda (Fi): "Il collegato deve essere approvato entro la prossima settimana - precisa l'ex assessora del Lavoro -, per essere funzionale e utile all'applicazione dell'avanzo di amministrazione che scaturirà dall'assestamento, che dovrà essere approvato entro il 31 luglio per poter fare poi una importante variazione di bilancio che accompagnerà la fine di legislatura e probabilmente potrà vedere realizzate alcune delle azioni già in campo da tempo".

Per il capogruppo di Fdi Fausto Piga il collegato è "un tagliando normativo per i vari assessorati, per provare a far sì che tante leggi che attendono di avere completa attuazione possano essere applicate in maniera più concreta, come le norme sugli enti locali e l'edilizia dopo lo stop al piano casa".

L'opposizione attacca e sottolinea i tempi lunghi con i quali il documento allegato alla Manovra finanziaria è arrivato in Aula. "Ne vedremo delle belle, è un testo che arriva con oltre sei mesi di ritardo senza nessun accordo all'interno della maggioranza, avremo il solito teatrino con lunghe pause in aula", prevede il consigliere e segretario regionale del Pd Piero Comandini. "Il collegato è diventato 'scollegato' dalle esigenze dei sardi - sottolinea Eugenio Lai, capogruppo Avs - è una maggioranza che non ha più contezza delle esigenze reali dei sardi ed è una legislatura ormai finita". Anche per Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, "la norma ha impiegato sei mesi per arrivare dalla commissione all'Aula, anche la sua approvazione seguirà gli stessi tempi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA