Cagliari: preso Oristanio in prestito dall'Inter

Ora è ufficiale: Gaetano Oristanio, trequartista classe 2002, si trasferisce al Cagliari dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Giovane, ma con due anni di esperienza in Olanda: con il Volendam, alla sua prima stagione tra i professionisti, è sceso in campo 35 volte con 7 reti, contribuendo alla conquista della promozione in Eredivisie.

Nel campionato successivo, nella massima serie olandese, ha disputato 27 gare (1 gol e 3 assist). Oristanio è anche un azzurrino: ha esordito nell'Under 21 in Italia-Lussemburgo 3-0 del 6 giugno 2022. Oristanio si è già allenato ieri con la nuova squadra grazie a un permesso dell'Inter. Domani potrebbe esordire in rossoblù nell'amichevole in programma a Olbia.



