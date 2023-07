All'Italia polo challenge anche il 16enne olbiese Marco Pala

Le grandi occasioni arrivano all'improvviso e per Marco Pala, 16enne olbiese, la grande occasione di scendere in campo con i big dell'Italia Polo Challenge è arrivata oggi. Stasera infatti Pala debutterà ad Abbiadori nella prima partita del circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri che per il terzo anno di fila fa tappa, sino a sabato 22 luglio, a Porto Cervo.

Uno dei dodici partecipanti al torneo, Davide Fioranelli, solo domani raggiungerà l'isola, e così al suo posto giocherà Pala, che appena tre giorni fa ha superato l'esame di abilitazione per poter praticare la disciplina. Il 16enne studente di Ragioneria fa parte di uno dei settori giovanili più importanti d'Italia. Sua madre, Piera Monti, è la promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna ed è presente ad Abbiadori per le esibizioni di polo pony che aprono le competizioni dei grandi. "È tanto che aspettavo questo momento - dice Marco -. Con i pony le partite sono andate bene, ora sono pronto per i cavalli. Ho iniziato a giocare a polo da un anno: prima mi allenavo ma non avevo mai fatto partite. Il ritmo di allenamento? Monto tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno".

Se per Marco l'esordio di oggi è un sogno che si realizza, per la Sardegna è un grande ritorno al mondo del polo: a distanza di 50 anni da Italo Focacci, l'isola ha un giocatore della disciplina.



