A Santa Teresa Gallura nuovo presidio dei vigili del fuoco

Un nuovo presidio rurale dei vigili del fuoco è stato attivato a Santa Teresa Gallura. Per prevenire gli incendi e fermarli l'area caratterizzata da una riserva naturale di 560 ettari con alberi di pregio e che comprende anche il Parco dell'Arcipelago della Maddalena, avrà adesso maggiori risorse sia in termini di personale che di conoscenze.

Ad annunciarlo è il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco. "Grazie anche alla convenzione stipulata tra vigili del fuoco e Regione Sardegna e le amministrazioni comunali, non solo il dispositivo di soccorso viene potenziato nei periodi dell'anno in cui il rischio di incendi è maggiore, con attività preventive sul territorio a rischio, ma vengono attivate delle basi stagionali, i cosiddetti presidi estivi, come quello di Valledoria".

Il sottosegretario ha inoltre dichiarato che saranno "assicurate negli ultimi mesi assunzioni nei vigili del fuoco per circa 1800 unità di personale, oltre a una imponente fornitura di mezzi più nuovi e più sicuri. Anche nel Pnrr è prevista una quota importante di investimenti e i progetti che vedono coinvolto il corpo nazionale dei VVF con l'acquisto di un imponente numero di nuovi mezzi sono addirittura in anticipo di un anno sui tempi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA