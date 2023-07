Solinas, 'i soldi ci sono e i 4 nuovi ospedali si faranno'

Nessun ritiro della delibera sullo studio di fattibilità dei quattro nuovi ospedali in Sardegna: il documento è l'applicazione della norma approvata a suo tempo dal Consiglio regionale (la riforma della sanità approvata nel 2020), le risorse per realizzare strutture ci sono e la volontà politica anche. È in sintesi la posizione del presidente della Regione Christian Solinas nell'intervento con cui si è chiusa questa mattina in Consiglio regionale la discussione generale sulle sei mozioni di opposizione e maggioranza sull'edilizia sanitaria in Sardegna.

Dopo gli interventi dei consiglieri e capigruppo, critici in misura diversa, ma trasversalmente, il governatore ha replicato, in assenza dell'assessore della Sanità Carlo Doria, tirando dritto per la sua strada. "Con quella delibera stiamo dando attuazione a un segmento del problema generale della sanità in Sardegna - ha sottolineato Solinas -, quello che affronta il problema delle risorse strutturali: per la prima volta c'è una maggioranza che prevede la realizzazione di quattro nuovi ospedali e non lo fa con le chiacchiere, ma lasciando la copertura finanziaria. Quei nastri non li taglierò io ma è giusto che la politica guardi al futuro".

Rispondendo alle minoranze che hanno più volte sottolineato l'assenza di risorse, Solinas ha spiegato che si tratta "al momento dello studio di fattibilità per il progetto, che quando sarà realizzato avrà l'indicazione sul corretto e puntuale dimensionamento del numero di posti letto, con i costi e i metri quadri a posto letto, perciò ci sarà l'indicazione puntuale delle somme per ogni intervento".

Nello specifico si tratta del "residuo dei 900 milioni dell'accordo con lo Stato sulle entrate, per il quale non è stata chiesta anticipazione di denari perché questa è una spesa pluriennale, a queste risorse applicheremo l'avanzo di amministrazione fino a raggiungere una copertura di 1,5 miliardi di euro". Solinas si scaglia con le opposizione che hanno chiesto il ritiro della delibera: "Chiedete il ritiro, ma non avete proposte alternative, avete mischiato piani e problemi diversi - ha sottolineato il governatore -: la carenza di personale sanitario va al di là di questo consiglio, di questa giunta e di questa Regione, riguarda il Paese, non c'è governatore col quale abbia parlato, che non lamenti un grandissimo problema di carenza di personale medico". Sulla questione delle risorse ha poi replicato Alessandra Zedda, per Forza Italia, che ha insistito sulla richiesta di modifica, non di revoca come chiesto dalle minoranze, della delibera del primo giugno: "Il punto sulle risorse è importante, sembrano non esistere, non sono previste in nessun atto sui nuovi ospedali - ha chiarito l'alleata ed ex assessora della Giunta Solinas -, le rinnoviamo la richiesta a modificare il testo della delibera eliminando le discrasie importanti".

