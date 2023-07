Carlini confermato nel Consiglio nazionale di Federconfidi

Achille Carlini, presidente di Confidi Sardegna, è stato confermato nel Consiglio direttivo di Federconfidi nazionale. Il direttore generale di Confidi Sardegna, Alessandro Tronci, già in precedenza componente del Collegio sindacale, è stato nominato all'interno del Comitato tecnico della federazione.

Due conferme importanti per i vertici di Confidi Sardegna, decise dall'assemblea generale di Federconfidi, svoltasi nella sede di Confindustria a Roma, che ha confermato alla presidenza per il prossimo triennio l'imprenditore napoletano Rosario Caputo.

Nomine che confermano il ruolo centrale di Confidi Sardegna nel panorama nazionale del sistema Confidi. "Con la conferma delle figure di vertice di Confidi Sardegna all'interno degli organi della federazione nazionale dei Confidi di Confindustria - sottolinea Tronci - si ribadisce la volontà di contribuire con le nostre proposte a rafforzare l'azione del sistema nazionale dei Confidi in questi tempi particolarmente sfidanti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA