Auto di un 22enne incendiata a Nuoro, indagano i carabinieri

Un'auto è stata data alle fiamme durante la notte a Nuoro.

Verso le 3.30 in via Martiri della libertà è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale per spegnere le fiamme dell'auto di proprietà di un giovane di 22 anni.

Dopo aver spento l'incendio, i vigili del fuoco ha eseguito le indagini per risalire alle cause che hanno generato l'innesco, accertando la natura dolosa dell'evento.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Nuoro, che ha avviato le indagini per risalire agli autori dell'attentato incendiario.

