Arzachena capitale del polo, al via l'Italia Challenge

Cavalli e giocatori da ogni parte del mondo si ritroveranno da domani giovedì 20 e fino a sabato 22 luglio ad Arzachena, che per il terzo anno di fila si conferma capitale del polo.

Porto Cervo e il centro sportivo "Andrea Corda" di Abbiadori ospitano la tappa sarda di Italia Polo Challenge, il circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri che completa un giro d'Italia iniziato a febbraio a Cortina d'Ampezzo e proseguito a maggio a Roma, inserito nel programma dello Csio di Piazza di Siena. Si torna così in Sardegna, regione in cui il cavallo fa parte della cultura del lavoro e del folklore del suo popolo. L'evento può contare sul sostegno della Regione e del comune di Arzachena. Ad aprire la manifestazione questa mattina è stata la tradizionale doppia sfilata di presentazione dei giocatori a cavallo, alla presenza del sindaco Roberto Ragnedda e accompagnata dalla banda musicale della Brigata Sassari per le strade di Arzachena, mentre la seconda sfilata si terrà questo pomeriggio alle ore 18 a Porto Cervo.

Quattro le squadre che si sfideranno ad Abbiadori: U.S. Polo Assn, con in campo Therence Cusmano, Angel Valdez e Massimo Giambarresi, la Union con Eduardo Blousson, Alfredo Boden e Felipe Kelly, l'Hotel Petra Bianca con Davide Fioranelli, Francesco Scardaccione e Patricio Rattagan e la Natuzzi con Miguel Lagos Marmol, Fabrizio Facello e Alexander Aggravi. Il calendario prevede due partite al giorno, con inizio alle 19.30 e alle 20.30 e ingresso libero alle tribune. È previsto anche un torneo di polo pony per cavalieri e amazzoni Under 17 in sella a pony che non devono superare i 149cm di altezza.



