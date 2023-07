Salvini, 'Solinas è il mio candidato ma decideranno i sardi'

"Il mio candidato è Christian Solinas". Lo dichiara esplicitamente il vice premier della Lega Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sua seconda giornata della visita in Sardegna dopo che ieri aveva spiegato che saranno i sardi a dire l'ultima parola.

Mattinata di vertici politici per il vice premier: dopo aver incontrato il governatore Solinas a Villa Devoto, sede istituzionale della Regione, Salvini ha visitato il palazzo del Consiglio regionale con il presidente Michele Pais, coordinatore della Lega in Sardegna, e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

"Sono contento del lavoro fatto in questi anni, squadra che vince non si cambia, la mia opinione è che Solinas e la sua squadra continuino a governare se i sardi lo vorranno - ha sottolineato rispondendo alle domande dei giornalisti -, ma poi la scelta spetta ai territori, ogni decisione sulla Sardegna verrà presa in Sardegna, non ci saranno imposizioni o opposizioni da Roma", ha ribadito.

Salvini detta la tabella di marcia ai suoi: "Ho chiesto che le liste della Lega siano le più forti possibili e che siano pronte già da questo mese di agosto, perché rimane tanto da fare". In merito al sondaggio del Sole 24 Ore che nei giorni scorsi ha classificato Christian Solinas ultimo tra i governatori per gradimento, Salvini precisa che "il sondaggio non è il voto, i sondaggi dicono tante cose poi abbiamo vinto quattro elezioni regionali su quattro i questi mesi, facciamo votare i sardi, chiediamo ai sardi tra sette mesi cosa ne pensano".



